Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Körperliche Auseinandersetzung zwischen größerer Personengruppe

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 19:30 Uhr im Bereich der Uhland- und der Olgastraße in Böblingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Der Sicherheitsdienst eines Einkaufzentrums wurde auf eine Schlägerei zwischen einer größeren Personengruppe am dortigen Eingangsbereich aufmerksam und wählte daraufhin den Notruf. Noch vor dem Eintreffen der Polizei, die mit mehreren Streifenwagen ausgerückt war, flüchteten die Personen. Zeugenangaben zufolge soll einer der Jugendlichen einen anderen mit einem Gürtel geschlagen haben. In der Folge sei es zu einem größeren Handgemenge unter Beteiligung von mehreren der Anwesenden gekommen sein. Nähere Details zum Sachverhalt sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, weshalb das Polizeirevier Böblingen, Tel.: 07031 13-2500, nach möglichen Geschädigten und Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise geben können.

