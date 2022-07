Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: 52-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer wurde am Donnerstagnachmittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 16:20 Uhr auf der Landesstraße 1115 zwischen Mundelsheim und Großbottwar in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam der 52-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen bevor der BWM auf dem Dach zum Liegen kam. Mehrere Ersthelfer retteten den Fahrer, der unverletzt blieb, aus dem PKW. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.100 Euro geschätzt.

