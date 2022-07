Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 15-Jähriger bei Diebstahl auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame 58-Jährige griff am Donnerstagmittag tatkräftig zu, als sie Zeugin eines Diebstahls im Stadtkiosk in Sindelfingen wurde. Die Frau konnte gegen 12.20 Uhr zwei Jugendliche beobachten, die mehrere E-Zigaretten in einen mitgebrachten Rucksack und eine Bauchtasche packten. Zeitgleich sollen mehrere bislang unbekannte Jugendliche im Kassenbereich den Verkäufer abgelenkt haben. Als die beiden Tatverdächtigen den Kiosk verlassen wollten, griff die Zeugin nach dem Rucksack, den einer der beiden Jugendlichen geschultert hatte. Es kam zu einem Gerangel zwischen ihr und dem Tatverdächtigen, wobei die 58-Jährige leicht verletzt wurde. Zwei unbekannte Männer, die sich ebenfalls in dem Kiosk befanden, griffen nun ebenfalls ein und hinderten den Tatverdächtigen an der Flucht. Sein Komplize und die Personen, die sich zuvor im Kassenbereich aufgehalten hatten, waren bereits verschwunden. Die hinzugerufene Polizei nahm den 15-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. In dem Rucksack fanden sie fünf E-Zigaretten, die der Jugendliche wohl hatte stehlen wollen. Der 15-Jährige wurde im weiteren Verlauf einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet insbesondere die beiden Männer sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

