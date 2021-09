Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnmobilfahrer nimmt Vorfahrt und fährt weiter

Bad Bergzabern (ots)

Der Fahrer eines weiß/hellgrauen Wohnmobils fuhr aus dem Tankstellengelände der HEM-Tankstelle auf die Weinstraße und missachtete hierbei die Vorfahrt eines in Richtung Birkenhördt fahrenden Motorradfahrers. Der 62-jährige Zweiradfahrer musste eine Vollbremsung machen und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 600.- Euro. Der Fahrer des Wohnmobils, ein Mann mit grauen Haaren, circa 70 Jahre alt, fuhr in Richtung Bahnhof davon. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell