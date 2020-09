Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Einladung: Landrat Schröder übergibt Löschdecken an die Feuerwehren

Bad Segeberg (ots)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.12.2019 beschlossen, den Feuerwehren des Kreises Segeberg Haushaltsmittel aus dem Zukunfts- und Infrastrukturprogramm zur Beschaffung von Löschdecken zur Verfügung zu stellen. Die Löschdecken ermöglichen die schnelle Lösung bei brennenden Elektroautos, können jedoch bei jedem anderen kleineren Objekt zur Brandbekämpfung eingesetzt werden.

Am 19.09.2020 findet um 10.30 Uhr in der Kreisfeuerwehrzentrale, Hamburger Straße 117

die Übergabe der Löschdecken durch den Landrat Jan Peter Schröder statt. Hierzu lädt Kreiswehrführer Jörg Nero gemeinsam mit dem Landrat Jan Peter Schröder alle Pressevertreter ein.

Ursprünglich war eine große Veranstaltung mit einer Vorführung geplant, bei der alle Feuerwehren ihre Decke in Empfang nehmen sollten. Leider hat CORONA dies nicht zugelassen. Die Übergabe findet daher in kleinem Rahmen mit Vertretern aus Verwaltung und Politik statt. Eine Vorführung wird im Rahmen der Kreisausbildung durch die Kreisausbilder durchgeführt und durch die Vertriebsfirma moderiert. Dazu wird ein Fahrzeug in Brand gesteckt und mit der Löschdecke "gelöscht".

Programm:

1. Begrüßung durch KBM Nero 2. Ansprache Landrat Schröder 3. Einführung Herr Schulte-Frankenfeld, Fa. TSF 4. Vorführung

Es werden warme und kalte Getränke gereicht. Ich bitte, die bekannten AHA-Regeln (Abstand- Hygiene- Alltagsmaske) bei der Veranstaltung zu beachten.

Um Anmeldung wird gebeten. Kontakt: Geschäftsführung 04551/95 68 30 oder geschaeftsfuehrung@kfv-segeberg.org

Bitte parken Sie auf den Parkplätzen der Landwirtschaftskammer, da auf dem Gelände Lehrgangsbetrieb stattfindet.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Gabriele Turtun

Telefon: 04551 956830

E-Mail: g.turtun@kfv-segeberg.org

