Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 27-Jähriger bei Unfallflucht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag gegen 22:30 Uhr in der Herrenberger Straße in Böblingen. Ein 27-jähriger Renault-Lenker fuhr von Böblingen aus in Richtung Bundesstraße 464 und bog an der Anschlussstelle nach links auf diese ab. Vermutlich übersah ein noch unbekannter LKW-Fahrer, der von rechts aus Richtung Ehningen kam, die Vorfahrt des Renault und kollidiert mit der rechten Seite des Pkw. Ungeachtet des Unfalls setzte der Lkw-Lenker seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Lkw um ein Fahrzeug mit weißem Planenaufbau und deutscher Zulassung gehandelt haben. An der Unfallstelle konnte ein Fahrzeugteil des Fahrzeugherstellers Iveco aufgefunden werden, das mutmaßlich zum unfallbeteiligten Lkw gehört. Durch den Aufprall wurde der 27-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel.: 0711 6869-0, zu melden.

