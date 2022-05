Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Angebrannter Honig verursacht Feuerwehreinsatz in einem Kindergarten (05.05.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr in einem Kindergarten in der Salinenstraße gekommen. In der Küche angebrannten Honig sorgte dafür, dass die Innenräume der Einrichtung verrauchten. Die Feuerwehr Bad Dürrheim rückte mit drei Fahrzeugen und zehn Kameraden an und lüftete das Gebäude. Hierbei standen die Floriansjünger unter der strengen Beobachtung von vielen leuchtenden Kinderaugen. Ein Sachschaden ist glücklicherweise nicht entstanden.

