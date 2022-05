Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auto macht sich selbständig

Rottweil (ots)

In der Brendstraße hat sich am Mittwochnachmittag ein Auto selbständig gemacht, weil die Handbremse nicht richtig angezogen und auch kein Gang eingelegt war. Gegen 13.45 Uhr rollte der auf der abschüssigen Straße abgestellte Seat plötzlich weg und gegen einen schräg gegenüber in der Hofeinfahrt geparkten Mercedes. Dieser wurde durch den heftigen Aufprall noch gegen ein Garagentor geschoben. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von über 10.000 Euro aus. Die 43-jährige Autobesitzerin, die den Wagen abgestellt hatte, wurde von der Polizei verwarnt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell