POL-KN: (Bösingen, Lkrs. RW) Heck bricht aus

Aldingen (ots) - Zu einem Unfall mit Blechschaden in Höhe von geschätzt 10.000 Euro ist es am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Rubäckerstraße und der Heerstraße gekommen. Ein 41-Jähriger fuhr mit einem Mercedes SLK auf der Heerstraße in Richtung Rubäckerstraße. An der Kreuzung bog ...

mehr