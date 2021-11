Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Einbruch in Apotheke

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zu einer in der Hauptstraße gelegenen Apotheke. Dabei wurde er durch den Inhaber gestört und flüchtete. Zum Zeitpunkt des Einbruchs hielt sich der Inhaber in der darüber liegenden Wohnung auf. Als er gegen 01:30 Uhr Geräusche vernahm, machte er auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt.

Gestohlen wurde aufgrund der frühen Störung durch den Inhaber nichts. Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ.

Melissa List, Pressestelle Karlsruhe

