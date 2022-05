Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Eine Leichtverletzte und Blechschaden bei Abbiegeunfall (04.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch auf der Einmündung der Mühlheimer Straße (L 277) zur Hummerstahlhalde ereignet hat. Eine 54-Jährige fuhr mit einem Hyundai von Nendingen kommend auf der Mühlheimer Straße und bog nach links auf die Hummerstahlhalde ab. Hierbei prallt die Frau mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 43-Jährigen zusammen. Beim Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Der Hyundai war so stark beschädigt, dass ihn ein Abschleppdienst aufladen musste. Die Polizei schätzte die Höhe des Sachschadens der beiden Wagen auf jeweils rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell