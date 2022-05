Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall - Blechschaden in Höhe von 10.000 Euro (04.05.2022)

Aldingen (ots)

Zu einem Unfall mit Blechschaden in Höhe von geschätzt 10.000 Euro ist es am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Rubäckerstraße und der Heerstraße gekommen. Ein 41-Jähriger fuhr mit einem Mercedes SLK auf der Heerstraße in Richtung Rubäckerstraße. An der Kreuzung bog der Mann nach links auf die Rubäckerstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Sharan einer 35-Jährigen, die aus Richtung Aixheim die vorfahrtsberechtigte Rubäckerstraße befuhr. Die beiden Wagen waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell