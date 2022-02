Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei vor Kneipe

Pirmasens (ots)

Am 13.02.2022 gegen 01:17 Uhr kam es vor einer Kneipe in der Blümestalstraße in Pirmasens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei alkoholisierten Person im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Hierdurch wurden die beteiligten Personen leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung wurde von den beteiligten Personen abgelehnt. Nach polizeilicher Aufnahme wurde den Beteiligten ein Platzverweis erteilt. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet. |pips

