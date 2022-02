Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Pirmasens (ots)

Am 12.02.2022 gegen 18:35 Uhr parkte ein 73-Jähriger seinen Personenkraftwagen aus einer Parklücke in Längsaufstellung zur Fahrbahn der Straße "In den Birken" in Pirmasens aus und kollidierte hierbei mit dem hinter ihm ordnungsgemäß parkenden PKW. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten bei den 73-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft fest-gestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 0,95 Promille. Folglich wurde dem verantwortlichen Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer entlassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. |pips

