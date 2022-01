Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Zeltingen - Zeugen gesucht

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am 02.01.2022, gg. 15:00 Uhr, ereignete sich in der Fährstraße, Zeltingen-Rachtig, ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen konnten beobachten, wie ein roter Pkw, mit vermutlich luxemburgischen Kennzeichen, in der Fährstraße parkte, um einen Einkauf im Cafe Hansen zu tätigen. Beim Anfahren sei der Pkw dann rückwärts gegen einen parkenden Pkw gerollt, anschließend sei der unfallverursachende Pkw in Richtung Kurfürstenstraße gefahren. Bei der verantwortlichen Fahrzeugführerin soll es sich um eine asiatisch aussehende Frau gehandelt haben. Diese sei in Begleitung einer männlichen Person gewesen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. U.a. soll der Vorfall durch 2 zufällig anwesende Radfahrer beobachtet worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen. Tel.: 06531/95270 oder E-Mail: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

