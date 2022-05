Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 37-jähriger Autofahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich schwer (05.05.2022)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ist es auf der Westtangente (Landesstraße 221) zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein 37-jähriger Mann schwer verletzt hat. Der Mann war mit einem VW Golf von Wollmatingen in Richtung Flugplatz unterwegs und kam aus noch nicht geklärten Gründen nach rechts von der Straße ab. Der Autofahrer fuhr zunächst mehrere hundert Meter über einen Steilhang. Im weiteren Verlauf querte der Wagen beide Fahrspuren und prallte in eine linksseitige Schutzplanke. Der Wagen kam nach dem Zusammenstoß auf der Straße zum Stehen. Der 37-Jährige Fahrer war in seinem Auto eingeschlossen und musste von den Kameraden der Feuerwehr Konstanz befreit werden. Ein Krankenwagen brachte nach einer medizinischen Erstversorgung den Schwerverletzten in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den unfallbeschädigten VW Golf. Die Straße musste vorübergehend vollständig gesperrt und der Verkehr von den Beamten umgeleitet werden. Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei insgesamt auf rund 3.500 Euro geschätzt.

