POL-F: 220330 - 0365 Frankfurt Bahnhofsviertel: Rotlichtfahrt mit dem Fahrrad endet in der Vollstreckung eines Haftbefehls

(wi) Ein 34-jähriger Mann fuhr am Dienstag, den 29.03.2022, mit seinem Fahrrad über eine rote Ampel und versuchte sich der anschließenden Kontrolle zu entziehen. Bei der Überprüfung seiner Personalien und des Fahrrads stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird und sein Zweirad aus einem Diebstahl stammt.

Die Fahrradstaffel des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main führte gestern mit Beamten der Bereitschaftspolizei Kontrollen zu Rotlichtverstößen bei Rad- und E-Scooterfahrenden in der Innenstadt durch. Ein 34-jähriger Mann fiel bei den Kontrollmaßnahmen besonders auf. Er hielt zunächst mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß an der Rotlicht zeigenden Ampel an. Augenscheinlich bemerkte der Mann die Beamten. Dennoch überfuhr er mit seinem Fahrrad die rote Ampel und fuhr auf dem Hinterrad an den Beamten vorbei. Am Kontrollposten wollten die eingesetzten Polizeibeamten den Mann anhalten. Doch der 34-Jährige versuchte sich den Maßnahmen zu entziehen. Hierbei kollidierte er leicht mit einem der Beamten und fiel gegen einen geparkten PKW, an dem er Sachschaden verursachte.

Bei der Überprüfung seiner Personalien konnte festgestellt werden, dass er zur Aufenthaltsermittlung sowie zur Vollstreckung eines Haftbefehls in Höhe von 1400 Euro gesucht wird. Bei der parallel durchgeführten Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrads konnte festgestellt werden, dass dieses nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war.

Der Mann bezahlte den offenen Betrag des Haftbefehls. Das Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hehlerei und einen Bußgeldbescheid wegen der vorsätzlich begangenen Rotlichtfahrt.

Bei den Kontrollen in der Innenstadt wurden insgesamt 45 Fahrräder sowie fünf Elektrokleinstfahrzeuge kontrolliert. Darüber hinaus kam es zu 46 Rotlichtverstößen.

