Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Türschloss durch Sekundenkleber beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit von 04.01. bis zum 06.01.22, wurde das Türschloss eines Maklerbüros in der Kurtalstraße mit Sekundenkleber verklebt und dadurch ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro angerichtet. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

