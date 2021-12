Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Fahrradzubehör am Bahnhof in Varel

Varel (ots)

Bereits am Dienstag, den 14.12.2021, im Zeitraum 06:15 Uhr bis 19:00 Uhr, wurden am Bahnhof in Varel im Bereich der dortigen Fahrradständer von einem Fahrrad die beiden mit Schnellverschlüssen montierten Felgen mit Mänteln entwendet. Am Tatort wurden zwei gebrauchte Felgen mit Mänteln zurückgelassen. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Varel unter 04451-9230.

