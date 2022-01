Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Zigarettenautomat aufgebrochen

Bornheim (ots)

Zu einem größeren Einsatz der Polizei kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten in der Bruchwiesenstraße in Bornheim aufbrach. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die anschließende Fahndung nach dem Täter erfolgte mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Der Täter konnte jedoch nicht festgestellt werden. Mehrere Zigarettenschachteln wurden entwendet und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell