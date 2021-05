Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Turnhalle

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in eine Turnhalle an der Rauendahlstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten in die Räumlichkeiten der Halle. Die Täter entwendeten einen Feuerlöscher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell