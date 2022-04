Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeug bei Unfall überschlagen

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmorgen, 17.04.2022, gegen acht Uhr kam es in einem Ortsteil von Pirmasens (Hengsberg) zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Die 21-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hauptdurchfahrtsstraße in Richtung Ortsmitte und kam vermutlich aufgrund Übermüdung, zu hoher Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab. Sie prallte hierbei in einen Gartenzaun und das Fahrzeug überschlug sich bis es schließlich in einem Vorgarten einer Anwohnerin zum Stillstand kam. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro. Ein Atemalkoholtest welcher bei der Fahrerin, welche durch den Unfall nur leicht verletzt wurde, durchgeführt wurde, ergab 0,48 Promille. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

