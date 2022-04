Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aufgefundener Roller mit entwendetem Kennzeichen

Zweibrücken (ots)

Am 17.04.2022 wurde der Polizei um ca. 18:00 Uhr gemeldet, dass neben einem Wohnhaus in der Masurenstraße ein offensichtlich "herrenloser" Roller stehen würde. An dem schwarzen Roller war ein Versicherungskennzeichen angebracht, das aufgrund Diebstahls zur sogenannten Sachfahndung ausgeschrieben war. Da vor Ort die Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht geklärt werden konnten und nicht auszuschließen war, dass auch der Roller selbst entwendet war, erfolgte eine Sicherstellung des Rollers. |PIZW

