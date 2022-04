Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

B427: Dahn-Hinterweidenthal (ots)

Am Samstag, den 16.04.2022, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der B427 zwischen Dahn und Hinterweidenthal zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines roten Kleinwagens war von Dahn in Fahrtrichtung Hinterweidenthal unterwegs. In Höhe der Einmündung zur L486 (Fahrtrichtung Salzwoog) geriet diese aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern musste ein entgegenkommender 23-jähriger Fahrer aus Baden-Württemberg nach rechts ausweichen. Hierbei geriet dieser von der Fahrbahn, sodass sein Fahrzeug verunfallte und einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro erlitt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Die Fahrerin des roten Kleinwagens fuhr jedoch, ohne ihre Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen, einfach weiter. Sie machte sich damit der Verkehrsunfallflucht, sowie der Straßenverkehrsgefährdung strafbar. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion in Dahn unter der Tel. 06391-9160 bzw. pidahn@polizei.rlp.de zu melden. //pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell