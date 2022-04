POL-PDPS: Verdacht der Teilnahme am Straßenverkehr durch einen drogenbeeinflussten Kraftfahrzeugführer

Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 09.04.2022, 08:00 Uhr, und dem 15.04.2022, 09:30 Uhr, wurde aus einem unverschlossenen Kellerraum in der Lappstraße 55 in Zweibrücken ein silberfarbenes Pedelec der Marke Fischer im Wert von etwa 1500 EUR entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332 9760 mit der Polizeiinspektion Zweibrücken in Verbindung zu setzen. I pizw Rückfragen bitte an: ...

