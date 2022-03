POL-W: W/RS/SG Pressekonferenz "Verkehrsunfallentwicklung 2021"- Einladung für Medienvertreter

Wuppertal (ots) - Am 09.03.2022, gegen 09:00 Uhr, vernahmen Nachbarn einen lauten Knall, gefolgt von einer starken Rauchentwicklung, in einer Garage in der Straße Hintersudberg. Die Garage, die zu einem Wohnhaus gehört, brannte durch das entstandene Feuer komplett aus. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr eine verstorbene männliche Person in der Garage aufgefunden. Die Identität des Verstorbenen ...

