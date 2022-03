Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwer Verletzter am Bahnhof Steinbeck - Erneuter Zeugenaufruf

Wuppertal (ots)

Am 01.03.2022 kam es um 19:30 Uhr auf dem Bahnsteig des Steinbecker Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung, bei der ein junger Mann schwere Verletzungen erlitt. (s. Pressemeldung vom 02.03.2022, "W - Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Steinbeck"). Der Täter fiel vor dem späteren Geschehen auf dem Bahnsteig durch ein äußerst aggressives Verhalten auf, in dem er gegen einen stehenden Zug schlug und trat. Daher sucht die Polizei erneut Zeugen oder Hinweisgeber: -Wer hat am 01.03.2022 gegen 19:30 Uhr den Tatablauf beobachtet? -Wer hat einen, schlanken, circa 170 cm großen Mann, im Alter zwischen 16 und 23 Jahren am Bahnhof oder in der Nähe des Bahnhofs bemerkt, der sich ähnlich verhielt? Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

