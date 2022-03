POL-W: SG Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen in Solingen

Wuppertal (ots) - Am 05.03.2022, um 14:55 Uhr, kam es an der Focher Straße zu einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft. Ein unbekannter Mann bezahlte seine Ware. Als die Kassiererin (17) das Wechselgeld aus der Kasse nehmen wollte, drängte sich der Mann in den Kassenbereich und griff in die geöffneten Geldfächer. Danach flüchtete er in Richtung Nümmener Feld / Focher Straße. Der Mann wird als circa 25 Jahre ...

mehr