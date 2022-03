Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Zwischen dem 03.03.2022 (19:00 Uhr) und dem 04.03.2022 (09:20 Uhr) brachen Unbekannte in ein Haus im Julius-Lucas-Weg ein. Zur Beute kann noch keine Auskunft gegeben werden. In der Straße Müggenburg verschafften sich Einbrecher Einlass in eine Wohnung. Über die Beute der Straftat, die zwischen dem 18.02.2022 (12:00 Uhr) und dem 04.03.2022 (18:15 Uhr) verübt wurde, ist nichts bekannt. Unbekannte schlugen zwischen dem 04.03.2022 (18:30 Uhr) und dem 05.03.2022 (05:35 Uhr) eine Scheibe eines Ladenlokals in der Straße Röttgen ein. Sie stahlen Bargeld und Tabakwaren. Im Zeitraum zwischen dem 11.02.2022 (06:00 Uhr) und dem 07.03.2022 (19:45 Uhr) brachen Täter in ein Haus in der Straße Rehsiepen ein. Sie stahlen Wertgegenstände. Remscheid - In der Lindenallee gelangten Unbekannte in ein Geschäftsgebäude und stahlen Elektrowerkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen dem 04.03.2022 (13:00 Uhr) und dem 05.03.2022 (16:42 Uhr). Solingen - In einem Mehrfamilienhaus im Fliederweg brachen Unbekannte in zwei Wohnungen ein. Am 05.03.2022, zwischen 17:50 Uhr und 19:10 Uhr, wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Zwischen dem 05.03.2022 (12:00 Uhr) und dem 07.03.2022 (07:10 Uhr) schlugen Einbrecher eine Scheibe eines Kindergartens in Aufderhöhe ein. Gestohlen wurden Elektronikartikel. Im Zeitraum zwischen dem 28.02.2022 (00:00 Uhr) und dem 04.03.2022 (12:00 Uhr) hebelten Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Hahnenhausstraße auf. Es wurden Parfumflacons gestohlen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

