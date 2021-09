POL-AUR: Aurich - Transporter beschädigt +++ Aurich - Radfahrerin verletzt +++ Moordorf - Unfallflucht +++ Moordorf - Radfahrerin übersehen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Transporter beschädigt

In Aurich wurde am Freitagvormittag ein Transporter beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Motorhaube des im Hammerkeweg geparkten Fahrzeuges. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7.15 Uhr und 9.30 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin kam es am Donnerstag in Aurich. Auf der Rudolf-Eucken-Allee war gegen 12.35 Uhr ein 57 Jahre alter VW-Fahrer aus Aurich unterwegs. Er beabsichtigte nach links auf die Schützenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende 76-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Aurich, und stieß mit ihr zusammen. Die 76-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Moordorf - Unfallflucht

Letzte Nacht ist in Moordorf ein Peugeot beschädigt worden. Ein Moordorfer hatte das Auto am Donnerstag gegen 22.15 Uhr im Sonnenblumenweg abgestellt. Als er am Freitag gegen 11 Uhr zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Stoßstange fest. Der Verursacher war offenbar geflüchtet, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Moordorf - Radfahrerin übersehen

Eine Mercedes-Fahrerin ist am Donnerstag in Moordorf mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Gegen 14.48 Uhr beabsichtigte die 32-jährige Autofahrerin vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes nach rechts auf die Auricher Straße abzubiegen. Dabei übersah sie auf dem dortigen Radweg die vorfahrtsberechtigte 36-jährige Radfahrerin aus Südbrookmerland und stieß mit ihr zusammen. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell