POL-PDWO: Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen

Worms (ots) - Am 27.04.2022 kam es gegen 17:25 Uhr in einem Geschäft Am Gallborn zu einem Trickdiebstahl. Zwei Frauen betraten gemeinsam das Geschäft und teilten sich auf. Während eine 27-jährige Wormserin die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte, packte ihre 56-jährige Komplizin mehrere Artikel des alltäglichen Bedarfs in einen Wäschekorb und verließ das Geschäft. Durch Auslösen des akustischen Signals ...

