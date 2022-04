Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfall endet auf Kreisverkehr

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

In den frühen Morgenstunden des 30.04.2022 gegen 02:45 Uhr kam es im Kreisverkehr Berliner Ring/Mainzer Straße in Worms zu einem Alleinunfall eines PKW. Der Unfall wurde über die Audi-Notzentrale gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten an der Unfallörtlichkeit kann der PKW ohne Fahrzeuginsassen, mit ausgelösten Airbags mittig auf dem Kreisel vorgefunden werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme erscheint der Fahrzeughalter an der Unfallörtlichkeit. Dieser gibt an, dass der PKW nicht durch ihn gefahren worden sei. Durch weitere Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente gegen einen möglichen Fahrer. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Der verunfallte PKW wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell