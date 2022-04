Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstahl - 2 Täterinnen gestellt

Worms (ots)

Am 27.04.2022 kam es gegen 17:25 Uhr in einem Geschäft Am Gallborn zu einem Trickdiebstahl. Zwei Frauen betraten gemeinsam das Geschäft und teilten sich auf. Während eine 27-jährige Wormserin die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte, packte ihre 56-jährige Komplizin mehrere Artikel des alltäglichen Bedarfs in einen Wäschekorb und verließ das Geschäft. Durch Auslösen des akustischen Signals wurde die Kassiererin hierauf aufmerksam und konnte das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs ablesen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die beiden Täterinnen an einer Wohnanschrift angetroffen werden. Mit der Sachlage konfrontiert gaben sie die Tat zu und händigten das Diebesgut aus. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl verantworten. Die entwendeten Artikel im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags konnten dem Geschäft wieder übergeben werden.

