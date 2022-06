Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßliche Drogendealer in Haft /

Zwei Männer stehen im Verdacht mit Drogen gehandelt zu haben.

Am Mittwoch sollte ein polizeibekannter 30-Jähriger in Ulm einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Nachdem die Polizisten aus ihrem Auto ausgestiegen waren, gab der Fahrer des Audi Gas und flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung konnte dieselbe Polizeistreife den Mann in der Straße Neuer Graben entdecken. Dort war er fußläufig unterwegs. Er stieg in ein anderes Auto ein. In diesem saß ein 41-Jähriger. Bei der erneuten Kontrolle entdeckten die Polizisten zwei Kartons mit insgesamt 15 Kilogramm Marihuanablüten im Kofferraum des Mazda. Der 30-Jährige führte etwa 4.000 Euro, mutmaßliches Dealergeld, mit sich. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Drogen und Geld wurde beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ die zuständige Richterin beim Amtsgericht Ulm die Haftbefehle gegen die beiden Männer. Sie befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

