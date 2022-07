Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Jugendlicher bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde am Donnerstagabend schwer verletzt, als er durch einen Lichtschacht einer Schwimmhalle in der Zuffenhauser Straße in Korntal stürzte. Vier Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren waren gegen 22:00 Uhr auf das Schwimmhallendach geklettert. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge lief der 17-Jährige über eine Lichtkuppel, welche durch das Körpergewicht brach. Der Jugendliche stürzte daraufhin etwa vier Meter in die Tiefe und landete im Duschbereich der Halle. Die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen rückte mit drei Fahrzeugen und elf Wehrkräfte an, um den Verletzten zu retten. Die drei anderen Jugendlichen mussten mit Hilfe einer Drehleiter von dem Dach geholt werden, während der 17-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Jugendlichen müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen.

