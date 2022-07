Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Zigarettenautomat aufgeschnitten

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 18:15 Uhr und Donnerstag 06:15 Uhr wurde in der Steinbeisstraße in Beihingen ein Zigarettenautomat aufgeschnitten. Die bislang unbekannten Täter trennten vermutlich mit einem Schneidewerkzeug den Geldscheinbehälter heraus und entnahmen das sich darin befindliche Bargeld, dessen Höhe derzeit noch nicht genau beziffert werden kann. Anschließend ließen sie den leeren Behälter zurück. Am Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

