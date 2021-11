Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211109.6 Itzehoe: Wieder einmal ein Portemonnaie entwendet...

Itzehoe (ots)

Am Montagvormittag war wieder einmal ein Dieb in einem Supermarkt in Itzehoe aktiv. Er bestahl einen Rentner, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Um 11.30 Uhr besuchte der Geschädigte den Lidl-Markt in der Lise-Meitner-Straße. Bei Betreten des Geschäftes trug er seine Geldbörse in der halb verschlossenen Jackentasche. Im Kassenbereich musste der 82-Jährige dann feststellen, dass seine Geldbörse mit 130 Euro und einigen persönliche Papieren und Karten verschwunden war. Eine verdächtige Person war dem Mann während des Einkaufens nicht aufgefallen.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

