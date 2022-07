Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: 20-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmittag kam es auf der Kreisstraße 1654 bei Hemmingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Motorradlenkerin fuhr gegen 12:30 Uhr mit ihrer Kawasaki von Eberdingen in Richtung Hemmingen, als die Ampel am Bahnübergang der Strohgäubahn auf "rot" sprang. Aus bislang unbekannter Ursache überholte die junge Frau dennoch einen bereits vor dem Andreaskreuz haltenden Pkw und prallte in der Folge gegen die sich schließende Bahnschranke des Gegenverkehrs. In der Folge schleuderte sie nach rechts und stürzte in den angrenzenden Acker. Durch den Unfall erlitt die 20-Jährige schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt.

