Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Scheibe von PKW eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Donnerstag zwischen 05:00 Uhr und 12:40 Uhr die Seitenscheibe der Fahrertür eines Renault ein und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Der PKW war zur Tatzeit in der August-Müller-Straße in Beihingen geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, in Verbindung zu setzen.

