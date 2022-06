Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad entwendet

Gangelt (ots)

Ein Motorrad der Marke Suzuki GSF 1200, ausgestattet mit HS-Kennzeichen, wurde am Freitag, 3. Juni, gegen 2.10 Uhr, aus einer Garagenzufahrt an der Lohausstraße entwendet. Die Tat wurde videografiert. Dadurch ist bekannt, dass zwei Personen mit einem Kleinkraftrad ankamen, das Motorrad aus der Einfahrt schoben und sich in Richtung Lohausstraße entfernten. Beide Täter trugen helle Jogginganzüge und hatten die Kapuzen über die Köpfe gezogen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann weitere Hinweise geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell