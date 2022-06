Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Erkelenz - Brand an einer Baustelle Am 05.06.2022, gegen 00:05 Uhr, brannte im Bereich eines im Rohbau befindlichen Wohnhauses, außerhalb der Baustelleneinzäunung, ein Miet-WC aus blauem Kunststoff. Die Feuerwehr konnte den Brand komplett ablöschen. Das Miet-WC wurde stark beschädigt. Durch das Feuer entstanden auch Schäden an der umliegenden Bepflanzung sowie an Teilen der ...

mehr