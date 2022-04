Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Feuer in Abstellraum eines Mehrfamilienhauses ++ Aggressiver Kneipenbesucher - Abend endet in der Zelle ++ Unfall mit drei beteiligten Kraftfahrzeugen ++ Gartenmöbel von Gelände gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 20.04.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörse gestohlen - Hinweise

Am 19.04. gegen 12:00 entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 71-Jährigen beim Einkaufen in einem Supermarkt Auf dem Schmaarkamp aus der Handtasche. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Reifen zerstochen - Zeugenhinweise

Zwischen dem 17.04. und dem 19.04. zerstachen Unbekannte den hinteren rechten Reifen eines Pkw Audi in der Straße Im Timpen. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Aggressiver Kneipenbesucher - Abend endet in der Zelle

Im Verlaufe des Abends des 19.04. fiel ein 22-jähriger Lüneburger mehrfach im Bereich einer Kneipe in der Altenbrückertorstraße auf. Trotz Hausverbotes versuchte der junge Mann die Kneipe zu betreten. Da er diese verlassen musste, wurde der 22-Jährige aggressiv und bedrohte unter anderem einen Gast mit einer Flasche. Da der vermutlich beeinflusste Verursacher einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in die Zelle verbracht.

Embsen - Fahrt unter Einfluss

In der Nacht zum 20.04. konnte gegen 02:15 Uhr festgestellt werden, dass die 42-jährige Fahrerin eines Pkw VW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke fuhr. Die 42-Jährige wurde im Schwarzen Kamp kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Am 19.04 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw in der Lindenstraße. Der 34-jährige Fahrer eines Pkw BMW musste verkehrsbedingt halten. Eine hinter ihm befindliche 52-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die 37-jährige Beifahrerin aus dem Pkw BMW klagte daraufhin über Nackenschmerzen und wurde mit einem RTW ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden liegt bei gut 7500 Euro.

Erbstorf - Unfall mit drei beteiligten Kraftfahrzeugen

Am 19.04. kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Erbstorfer Landstraße. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot übersah das Bremsen eines vorausfahrenden Pkw Opel, sodass dieser nach links auswich. Dabei touchierte der 26-Jährige den Pkw Opel und stieß im Anschluss mit einem entgegenkommenden VW Transporter zusammen. Der 26-Jährige und die 48-jährige Fahrerin des Pkw Opel wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - Radfahrer tritt gegen Pkw - Zeugenhinweise

Am Vormittag des 20.04. kam es gegen 09:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer in der Soltauer Allee. Nach ersten Erkenntnissen trat der bisher unbekannte Radfahrer gegen den Pkw VW Transporter eines 24-Jährigen. Im Anschluss entfernte sich der Radfahrer. Zuvor hatte der 24-Jährige dem Radfahrer beim Einbiegen auf ein Grundstück vermutlich die Vorfahrt genommen, woraufhin es zu einem Streit kam. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Feuer in Abstellraum eines Mehrfamilienhauses

Zu einem Brand in einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Tarmitzer Straße kam es in den Abendstunden des 19.04.22. Nachdem kurz zuvor eine Sicherung ausgelöst hatte, kam es gegen 19:40 Uhr zu dem Brand in dem Abstellraum. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Das Gebäude wurde durch die Rauchgasentwicklung vorerst unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Bereich und ermittelt.

Dannenberg - Gartenmöbel von Gelände gestohlen

Drei Gartenmöbelstücke im Wert von gut 1.000 Euro stahlen Unbekannte im Verlauf des Osterwochenendes zwischen dem 16. und 19.04.22 vom Gelände eines entsprechenden Geschäfts An den Ratswiesen. Die neuwertigen Möbel befanden sich in einem hinter Baustellenzäunen gesicherten Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Hitzacker - Flächenbrand

Zu einem Brand auf einer Waldfläche von gut 40m² kam es in den Nachmittagsstunden des 19.04.22 gegen 15:00 Uhr im Bereich der Gelderländer Straße. Größerer Sachschaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - betrunken unterwegs - 1,13 Promille

Einen 37 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Abendstunden des 19.04.22 in Wrestedt. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 20:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,13 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Uelzen - Gartenmöbel von Bäckerei gestohlen

Mehrere Gartenmöbelstücke (Tisch und Rattanstühle) im Wert von gut 400 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zum 20.04.22 vom Gelände einer Bäckerei in der Salzwedeler Straße. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Gudestraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 20.04.22 ein. Die Täter hatten mit einem Stein ein Fensterelement eingeworfen und sich im Inneren umgeguckt. Sie erbeuteten einen kleineren Bargeldbetrag aus einer Kasse. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell