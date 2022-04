Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Sachbeschädigungen und Kfz-Kennzeichen gestohlen ++ "Zwei gegen Einen" ++ Terminal aus Mähdrescher demontiert ++ "Nymphensittiche aus Käfig gestohlen" ++ ... drei Fahrverbote ++

Lüneburg (ots)

Presse - 19.04.2022 ++

Lüneburg

Bleckede - Sachbeschädigungen und Kfz-Kennzeichen gestohlen

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es in den Nachtstunden zum 19.04.22 kam es in im Bereich des Fähranlegers in der Elbstraße in Bleckede. Dabei beschädigten die Vandalen eine Sitzgruppe am Fähranleger (Brandfleck), einen Verkaufswagen mittels vor Ort befindlichem Verkehrszeichen, am Fährhaus ein Fenster sowie an einem Bistro (weiter oben im Hafen) durch Einwerfen mittels Stein einer Scheibe. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die alarmierte Polizei sicherte Spuren.

Weiterhin wurden in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag zwei hintere Kennzeichen (LG-M 809 sowie D-AG 1024) an geparkten Fahrzeugen in der Lüneburger Straße demontiert und gestohlen. Hinweise auch zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-o, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Getränkemarkt

In einen Getränkemarkt Vor dem Neuen Tore brach ein Unbekannter in den frühen Morgenstunden des 19.04.22 ein. Der Täter warf mit einem Stein und einem Gullydeckel die Türscheibe ein und erbeutete gegen 02:20 Uhr Tabak- und Süßwaren aus den Regalen. Der Mann flüchtete in der Folge in Richtung Sülzwiesen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkaufsbude aufgebrochen

Einen Verkaufsstand - Kaffeeverkaufswagen - in der Scharnhorststraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 19.04.22 auf. Die Täter erbeuteten 20x 1kg Kaffeebohnen sowie Wechselgeld, so dass ein Schaden von einigen hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw kollidiert mit Pedelec-Fahrerin - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 15 Jahre alte Pedelec-Fahrerin in den Abendstunden des 18.04.22 im Kreisverkehr Bögelstraße. Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW hatte gegen 21:00 Uhr beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr die auf dem Radweg fahrende Jugendliche übersehen, so dass es zur Kollision kam.

Lüneburg - Gartenmöbel von Gelände gestohlen

Drei Gartenmöbelstücke im Wert von fast 1.000 Euro stahlen Unbekannte im Verlauf des Osterwochenendes zwischen dem 16. und 19.04.22 vom Gelände eines entsprechenden Geschäfts Bei der Keulahütte. Die neuwertigen Möbel waren mit einem Stahlseil gesichert, welches durchtrennt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Zwei gegen Einen" - vom Fahrrad gestoßen, geschlagen und getreten - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei 17 und 31 Jahre alte Männer aus Lüchow. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten die beiden Männer in den Abendstunden des 18.04.22 gegen 20:15 Uhr einen 38-Jährigen mit seinem Fahrrad in der Mauerstraße abgepasst, diesen vom Fahrrad gestoßen und dann geschlagen und getreten. Der 38-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und erstattete Strafanzeige. Die Polizei ermittelt.

Zernien - Komposthaufen und Holzzaun brennen

Aufgrund einer Selbstentzündung eines Komposthaufens geriet in den Abendstunden des 18.04.22 ein Holzzaun Am Waldbad in Brand. Die Feuerwehr war gegen 18:30 Uhr im Löscheinsatz. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen

Rosche - Einbruch in Büro und Lagerraum

In ein Firmengebäude Mühlenberg brachen Unbekannte im Verlauf des Osterwochenendes zwischen dem 15. und 18.04.22 ein. Die Täter öffneten mit brachialer Gewalt u.a. ein rückwärtiges Fenster sowie Zimmertüren und erbeuteten eine Geldkassette. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Terminal aus Mähdrescher demontiert

Einen sog. Terminal demontierten Unbekannte aus einem Mähdrescher Fendt auf einem Firmengelände in der Hansestraße im Verlauf des Osterwochenendes zwischen dem 14. und 19.04.22. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Nymphensittiche aus Käfig gestohlen"

Mehrere Nymphensittiche stahlen Unbekannte im Verlauf des Osterwochenendes zwischen dem 15. und 18.04.22 aus einem Vogelkäfig in einem Kleingarten in der Hauenriede (KGV Wullhop). Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel, OT. Wichmannsburg - Pkw touchiert abgestelltes Gespann - im Graben gelandet

Leichte Verletzungen erlitt ein 80 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat in den späten Nachmittagsstunden des 18.04.22 auf der Kreisstraße 1. Der Senior war gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße 1 von Wichmannsburg in Richtung Edendorf unterwegs und wollte ein am Fahrbahnrand abgestellten Traktor Fendt mit Anhänger überholen. Dabei verschätzte sich der VW-Fahrer, touchierte das Gespann, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - drei Fahrverbote

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.04.22 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt 13 Fahrer zu schnell unterwegs; davon drei Fahrverbote. Tagesschnellster war ein 52 Jahre alter Fahrer eines Pkw mit 158 km/h.

