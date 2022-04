POL-LG: ++ Polizei ist am "Car-Freitag" präsent und intensiviert ihre Kontrollen ++ Einsatzkräfte der AG "Poser" kontrollieren in der Region ++ 15 Fahrzeuge mit erloschener Betriebserlaubnis ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Polizei ist am "Car-Freitag" präsent und intensiviert ihre Kontrollen ++ Einsatzkräfte der AG "Poser" kontrollieren in der Region ++ 15 Fahrzeuge mit erloschener Betriebserlaubnis nach Bauartveränderung ++ Ford-Fahrer mit 190 km/h und Fahrwerksveränderungen ++ weiter Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg/Uelzen/Lüneburg

Jährlich wiederkehrend, in der Zeit von April bis Oktober, wird auch in der Region Nord-Ost-Niedersachsen in Innenstadtbereichen und auf landschaftlich reizvollen Strecken, insbesondere an Wochenenden und bei gutem Wetter, stark frequentiert. Dabei gilt der Karfreitag in den einschlägigen Szenen unter dem Begriff "Car-Friday" als inoffizieller Saisonstart. Damit einhergehend sind regelmäßig Verkehrsordnungswidrigkeiten, u.a. durch Geschwindigkeitsverstöße, Bauartveränderungen, Lärmbelästigungen und sonstige Verhaltensverstöße, festzustellen. Da es in der Vergangenheit kam es wiederholt zu Verkehrsunfällen mit Beteiligten der Szene mit teils schweren oder auch tödlichen Folgen gab, hat die hiesige Polizeiinspektion ein besonderes Augenmerk auf die Situation. Parallel wurde bereits im Sommer 2021 die Arbeitsgruppe "Poser" eingerichtet.

Am gestrigen 15.04.22 - Karfreitag - waren Einsatzkräfte der Arbeitsgruppe "Poser" mit mehr als ein Dutzend Beamten in der Region präsent und kontrollierten in den Bereichen Dannenberg, Lüchow und Uelzen in den Nachmittags- und Abendstunden den Verkehr mit Schwerpunkt "Verkehrsverstöße und Tuning". Neben Bauartveränderungen wurde dabei ein besonderes Augenmerk auf Verhaltensverstöße gelegt.

Grundsätzlich war das Verkehrsaufkommen der Szene eher überwiegend ruhig, da Teile der ansässigen Szene sich dem jährlichen Fahrzeugtreffen im Bereich HH-Allermöhe anschlossen hatte.

Aufgrund der stark bewölkten Wetterlage sowie niedrigen Temperaturen konnten auch nur wenige Krafträder festgestellt werden.

Insgesamt kontrollierten die Beamten jedoch 52 szenetypische Fahrzeuge. Bei insgesamt 15 Fahrzeuge wurden entsprechende bauartliche Veränderungen festgestellt, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge haben (u.a. Veränderungen Fahrwerken, Rad-Reifen-Kombination, lichttechnische Einrichtungen). In zwei Fällen musste die direkte Weiterfahrt untersagt werden.

Bereits in den Nachmittagsstunden konnte im Raum Lüchow ein technisch veränderter Pkw Ford Mustang mit mehr als 700 PS kontrolliert werden, nachdem dieser die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesstraße 216, OT Riskau, um bis zu 90km/h überschritt 190 statt erlaubter 100 km/h). Technische Veränderungen am Fahrwerk, für die keine Nachweise der Zulässigkeit erbracht werden konnten, führten ebenfalls zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Parallel provozierte der Fahrer eines PKW Mercedes Benz die kontrollierten Einsatzkräfte bei einer Verkehrskontrolle, indem er mit seinem technisch veränderten Fahrzeug mehrfach den Kontrollort in der Jeetzelstraße in Lüchow passierte und durch das unnötige Beschleunigen und Abbremsen, Knallgeräusche der Abgasanlage verursachte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte eine Manipulation an der Schalldämpferanlage festgestellt werden. Dieses führte zu einer Überschreitung des zulässigen Standgeräuschs um 20dB(A) und somit zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Den Fahrzeugführer erwartet aufgrund seiner wiederholten grobe Verfehlungen innerhalb der (verlängerten) Probezeit nun ein vermutlich mehrmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei kündigt auch nach dem Car-Freitag weitere Kontrollen in der Region an und wird wie angekündigte ihre Schwerpunktarbeit auch in der Verkehrsüberwachung zur Verhinderung schwerer Verkehrsunfälle fortsetzen.

