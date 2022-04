Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ weiterer Haftbefehl gegen 39-Jährigen vollstreckt ++ Serie von Bränden -> Polizei ermittelt und sucht Hinweisgeber ++ Pkw verunfallt - auf Dach zum Liegen gekommen ++ erneut Taschendiebstähle ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.04.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Serie von Fahrrad-/Pedelec-Diebstähle ++ weiterer Haftbefehl gegen 39-Jährigen vollstreckt

Im Rahmen der Ermittlungen und Maßnahmen gegen eine Gruppe von "Fahrrad- und Pedelec-Dieben" vollstreckte die Polizei am heutigen Tage gegen einen 39 Jahre alten Lüneburger einen weiteren Haftbefehl. Wie bereits berichtet war es im Verlauf des Jahres 2021 zu einer Vielzahl von Fahrrad- und Pedelec-Diebstählen in der Region Lüneburg gekommen, bei denen ein 20-Jähriger sowie zwei weitere Männer und eine Frau im Alter von 39, 56 bzw. 38 Jahren aus dem Umfeld des Heranwachsenden in den Fokus der Ermittlungen geriet (siehe auch Pressemitteilung v. 22.12.21). Aufgrund weiterer Ermittlungen erließ das Amtsgericht Lüneburg in dieser Woche Haftbefehl gegen den 39-Jährigen, so dass Einsatzkräfte der Lüneburger Fahndung den Mann heute festnahmen und der Haftrichterin vorführten. Im Rahmen der Festnahem stellten die Beamten in der Wohnung des Lüneburgers auch eine geringe Menge Betäubungsmittel (Klemmleistenbeutel und Glas mit Marihuana) sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - "angesprochen" - Geldbörse aus Rucksack verschwunden

Die Geldbörse einer 61-Jährigen stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 13.04.22 in der Enge Straße. Die Touristin aus Berlin war gegen 11:20 Uhr durch eine Frau angesprochen worden. Im Anschluss fehlte die Börse aus dem verschlossenen Rucksack der Frau. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Neetze - Sonnensegel von Waldgruppe beschädigt

Bereits im Verlauf des Wochenendes vom 08. bis 11.04.22 beschädigten Unbekannte ein Sonnensegel auf dem Gelände einer Kita im Neumühler Weg. Das Segel wurde vermutlich mit einem Messer zerstochen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Lüneburg - geparkten Pkw angefahren - 3.000 Euro Sachschaden - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in den Nachmittagsstunden des 13.04.22 in der Kefersteinstraße ermittelt die Polizei. Ein Unbekannter war zwischen 15:30 und 17:15 Uhr vermutlich beim Rangieren gegen einen geparkten Pkw VW Polo gefahren und hatte dabei einen massiven Schaden von gut 3.000 Euro verursacht. Der Verursacher fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - Serie von Bränden -> Polizei ermittelt und sucht Hinweisgeber

Nach insgesamt drei Bränden ermittelt die Polizei und sucht mögliche Hinweisgeber, die verdächtige Personen und Umstände beobachtet haben könnten. Am 31.03.22 brannte ein Schuppen in der Dorfstraße in Popelau; am 05.04.22 eine Gartenlaube in der Sumter Straße in Neuhaus und am 12.04.22 Heuballen ebenfalls in der Sumter Straße. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Hinweise zu verdächtigen Umständen nimmt die Polizei Neuhaus wie auch die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 48 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 14.04.22 in der Lüchower Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 10:50 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf Kokain, Amphetamine und THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Wustrow - Pkw verunfallt - auf Dach zum Liegen gekommen

Auf dem Dach landete ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat Ibiza in den Abendstunden des 13.04.22 auf der Landesstraße 261. Der Mann aus der Region war gegen 20:10 Uhr zwischen Güstritz und Dolgow nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr durch eine Grabensenke und überschlug sich. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Dannenberg - Kollision mit Gegenverkehr - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision im Gegenverkehr kam es in den frühen Morgenstunden des 14.04.22 im Kurvenbereich des Breeser Wegs. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel war nach derzeitigen Ermittlungen gegen 05:45 Uhr nicht weit genug rechts gefahren und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Audi eines 25-Jährigen zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 27.000 Euro.

Trebel, OT. Dünsche - ins Schleudern gekommen - verunfallt

Ins Schleudern geriet ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat in den Morgenstunden des 14.04.22 auf dem Ortsverbindungsweg Laase - Dünsche. Der junge Mann hatte gegen 08:00 Uhr in einer leichten Linkskurve aufgrund feuchter Fahrbahn die Kontrolle verloren, kam nach rechts ab und fuhr in eine Grabensenke. Er blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Uelzen

Uelzen/Bad Bodenteich/Ebstorf - erneut Taschendiebstähle im Umfeld von Einkaufsmärkten

Die Geldbörse einer 77-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 13.04.22 gegen 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten eines Discounters in der Hauenriede in Uelzen. Hinweise auf das Verschwinden gibt es nicht. Zwischen 11:00 und 11:30 Uhr wurde dann in den Räumlichkeiten eines Discounters in der Neustädter Straße in Bad Bodenteich ebenfalls die Börse einer 74-Jährigen gestohlen. Bereits gegen 09:30 Uhr verschwanden unabhängig voneinander auch die Geldbörsen zweier jeweils 72 Jahren alten Frauen in einem Einkaufsmarkt im Kiebitzkamp in Ebstorf. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (am besten in verschlossenen Innentaschen) am Körper.

Bienenbüttel - ... "da brennt die Hecke" - Gartenschlauch im Löscheinsatz

Zu einem Heckenbrand kam es in den Morgenstunden des 13.04.22 in Bienenbüttel. Ein 86-Jähriger hatte gegen 09:30 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflammt. Dadurch geriet die Hecke des Nachbarn in Brand. Nachbarn mit einem Gartenschlauch sowie die Freiwillige Feuerwehr waren im Löscheinsatz und verhinderten größeren Schaden.

Barum/Suderburg - ... Polizei kontrolliert Geschwindigkeit und Überholverbot auf Bundesstraße

Die Geschwindigkeit und das Überholverbot auf der Bundesstraße 4 kontrollierte die Polizei erneut in den Morgen- und Mittagsstunden des 13.04.22. Dabei ahndeten die Beamten im Bereich Tätendorf-Eppensen insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße sowie im Bereich Suderburg zwei Überholverbotsverstöße. Den Tagessspitzenreiter erwartet mit 152 km/h ein Fahrverbot.

