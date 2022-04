Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktthema "Straßenkriminalität" -> Kontrollen im Innenstadtgebiet ++ Heuballen brennen ++ Pkw Alfa Romeo vom Gelände eines Autohauses gestohlen ++ Kollision zweier Pkw ++

Lüneburg

Lüneburg - Erneut Pedelec entwendet - Zeugenhinweise

Im Verlaufe des 12.04. entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec von einem Grundstück in der Straße Lüner Rennbahn. Zwischen 13:30 Uhr und 22:15 Uhr wurde das Rad entwendet, sodass ein Sachschaden von gut 3000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Keller - Lebensmittel entwendet

Zwischen dem 10.04. und dem 12.04. brachen Unbekannte in einen Keller in der Brandenburger Straße ein. Durch Entfernen eines Schließblechs gelangten die Unbekannten in den Keller und entwendeten diverse dort gelagerte Lebensmittel. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktthema "Straßenkriminalität" -> Kontrollen im Innenstadtgebiet

In Sachen Straßenkriminalität kontrollierten Beamte am Nachmittag des 12.04. in der Friedenstraße. Ein 27-Jähriger und ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg wurden unter anderem kontrolliert. Bei dem 27-Jährigen wurde ein Klemmleistenbeutel mit vermutlich Kokain aufgefunden, bei dem 40-Jährigen zwei Klemmleistenbeutel mit vermutlich Marihuana. Gegen beide wurden entsprechende Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Lüneburg, OT. Rettmer - Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht - Radfahrer flüchtet - Hinweise

Am Nachmittag des 12.04. kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Geh-/Radweg der Lüneburger Straße. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr den Radweg aus der Soltauer Allee kommend in Richtung Rettmer. Hierbei war der Radfahrer vermutlich abgelenkt und fuhr Schlangenlinien. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine entgegenkommende 30-jährige Pedelec-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligten stürzten daraufhin. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. An dem Pedelec entstand Sachschaden. Der Radfahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Vögelsen - Geschwindigkeitskontrolle

Am Nachmittag des 12.04. wurde durch die Polizei Bardowick die Geschwindigkeit im Bereich des Radbrucher Weges kontrolliert. Vier Verstöße gegen die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h konnten innerhalb von 1 ½ Stunden festgestellt werden. Der "Tagesschnellste" lag bei gemessenen 77km/h.

Amt Neuhaus, OT. Neuhaus - Heuballen brennen

Zu einem Brand von insgesamt gut 50 aufgestapelten Heuballen kam es in den Abendstunden des 12.04.22 in der Sumter Straße. Aus ungeklärter Ursache waren gegen 20:20 Uhr die Ballen in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Flagge des SC Lüchow gestohlen

Die Flagge des SC Lüchow rissen zwei Unbekannte während eines Fußballspiels (Lüchow vs. Wustrow) in den Abendstunden des 09.04.22 zwischen 19:00 und 20:00 Uhr von der Fahnenstange des Sportplatzes im Schulweg. Die beiden Täter (zwei junge Männer) verschwanden im Anschluss mit der Vereinsflagge. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - unbeaufsichtigte Feuertonne -> Wiesenbrand - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand auf einer Wiesenfläche kam es in den Nachmittagsstunden des 12.04.22 in der Corviner Straße. Zeugen hatten das Feuer gegen 15:30 Uhr festgestellt. Die alarmierte Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern und war im Löscheinsatz. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass eine unbeaufsichtigte glühende Feuertonne ursächlich für den Brand ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Göhrde - betrunken unterwegs - 1,7 Promille - Führerschein sichergestellt

Einen 62 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 12.04.22 auf der Bundesstraße 216 zwischen Dahlenburg und Göhrde. Bei der Kontrolle stellte die Beamten bei dem Mann gegen 22:30 Uhr einen Alkoholwert von 1,7 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Uelzen

Uelzen - Pkw Alfa Romeo vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Einen blauen Pkw Alfa Romeo Stelvio stahlen Unbekannte in der Nacht zum 13.04.22 vom Gelände eines Autohauses Zum See. Am Pkw befand sich das amtlichen Kfz-Kennzeichen UE-ST 280. Es entstand ein Schaden von gut 40.000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird jetzt gefahndet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Baustellenbeschilderung verschwunden

Teile der Baustellenbeschilderung in der Sternstraße nahmen Unbekannte im Zeitraum vom 12. auf den 13.04.22 mit. Parallel wurden diverse Baken umgestellt und umgestoßen. Es entstand ein Sachschaden von gut 80 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Mäppchen aus Handtasche gestohlen

Ein Ausweismäppchen u.a. mit Bargeld und EC-Karten einer Seniorin stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 12.04.22 in einem Einkaufsmarkt in der Röbbeler Straße. Die Täter nutzten dabei gegen 09:30 Uhr die Unachtsamkeit der 76-Jährigen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (am besten in verschlossenen Innentaschen) am Körper.

Wrestedt - Kollision zweier Pkw - zwei Verletzte

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Morgenstunden des 13.04.22 auf der Kreisstraße 7. Eine 67 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Up war gegen 07:00 Uhr auf die Kreisstraße eingebogen und übersah dabei den Pkw VW Golf eines 25-Jährigen. Es kommt zur Kollision, wodurch beide Fahrer verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Suderburg - ... die Polizei kontrolliert das Überholverbot auf der Bundesstraße 4

Das Überholverbot auf der Bundesstraße im Bereich Suderburg kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.04.22. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße.

