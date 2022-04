POL-LG: ++ Samtgemeinde Ilmenau - Whatsapp-Betrug zum Nachteil eines 58-Jährigen - Hinweise der Polizei ++ Neu Darchau - Havarie auf der Elbe ++ Wustrow - Zaun von Spielplatz beschädigt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Unbekannte stehlen Seniorin die Handtasche

Am Morgen des 11.04. wurde gegen 10:30 Uhr durch Unbekannte die Handtasche einer 83-Jährigen Seniorin in einer Bäckerei in der Willy-Brandt-Straße entwendet. Die kleine Tasche befand sich auf dem Rollator der 83-Jährigen. Der Sachschaden liegt bei gut 90 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude - Bargeld entwendet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 10.04. und dem 11.04. brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Elso-Klöver-Straße ein. Darin wurde unter anderem ein Wertgelass gewaltsam geöffnet, sodass die Einbrecher Bargeld erbeuten konnten. Im Anschluss flüchteten diese unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Samtgemeinde Ilmenau - Whatsapp-Betrug zum Nachteil eines 58-Jährigen - Hinweise der Polizei

Bereits am 10.04. kam es zu einem Whatsapp-Betrug zum Nachteil eines 58-Jährigen. Dieser bekam eine Whatsapp-Nachricht einer ihm unbekannten Nummer indem sich jemand als sein Sohn ausgab und im Laufe eines Chatverlaufes um Geld bat. Dieser Bitte kam der 58-Jährige nach und überwies einen niedrigen vierstelligen Betrag. Nach einem Telefonat mit seinem richtigen Sohn über die "alte" Handynummer, erkannte der 58-Jährige den Betrug und erstattete eine Anzeige.

So schützen Sie sich vor Betrug per Whatsapp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Grundsätzliche Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Sollten sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein: - Kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank, eventuell lässt sich das überwiesene Geld zurückholen.

- Sichern Sie den gesamten Chatverlauf.

- Notieren Sie sich die Daten des Empfängerkontos / Sichern Sie den Überweisungsträger.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Lüneburg - Fahrt unter Einfluss

Am Abend des 11.04. konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hamburger Straße festgestellt werden, dass die 23-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Neu Darchau - Havarie auf der Elbe - auf einer Buhne festgefahren

Am Nachmittag des 11.04. kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Unfall eines Sportbootes auf der Elbe im Bereich Neu Darchau. Ein 63-jähriger Schiffsführer kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit und fehlender Kenntnisse der nautischen Begebenheiten im Bereich der Elbe vom Kurs ab und fuhr sich auf einer Buhne fest. Sowohl der Schiffsführer, als auch die Passagiere kamen mit einem Schrecken davon. Auch für die Umwelt blieb die Havarie folgenlos. Aufgrund der zunehmenden Dunkelheit erfolgte die Bergung erst am Vormittag des Folgetages. Um das Sportboot bei der Bergung nicht zu beschädigen, waren mehrere Fahrzeuge der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung aus Herrenhof im Einsatz. Das Boot konnte so ohne größere Schäden wieder ins Wasser gebracht werden.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Hinweise

In der Nacht zum 12.04. kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt Vor dem Neuen Tore. Unbekannte schlugen gegen 03:30 Uhr eine Scheibe ein. Ein Eindringen in das Geschäft erfolgte nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit einem Omnibus - Insassin leicht verletzt

Am 12.04. kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Soltauer Straße. Der 64-jährige Fahrer eines Pkw Skoda versuchte nach ersten Erkenntnissen zu wenden und fuhr rückwärts auf die Fahrbahn. Hierbei übersah dieser einen Omnibus, sodass der 64-jährige Fahrer stark abbremsen musste. Es kam zu einer seitlichen Kollision, wobei eine 21-jährige Insassin im Omnibus leicht verletzt wurde. Der Sachschaden liegt bei 12.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Dieselkraftstoff aus Bagger abgezapft

Gut 150 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Zeitraum vom 10. auf den 11.04.22 aus einem an der Kreisstraße 33 zwischen Lüchow und Rehbeck an der Jeetzel Brücke abgestellten Bagger ab. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - nicht zugelassenen Transporter von Autohausgelände gestohlen

Einen nicht zugelassenen weißen Transporter Opel Movano stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 09. bis 11.04.22 von dem Gelände eines Autohauses in der Jeetzelallee. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - Zaun von Spielplatz beschädigt - Schaden: 1.000 Euro

Den Zaun an einem Spielplatz in der Marschstraße beschädigten Unbekannte bereits in den späten Abendstunden des 09.04.22 auf einer Länge von gut sechs Metern. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Umzäunung von Grundstück beschädigt

Vermutlich mit einem Fahrzeug beschädigte ein Unbekannter im Zeitraum vom 09. bis 11.04.22 die Grundstückumzäunung des Betriebshofes der Kreisstraßenmeisterei. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen/Bad Bevensen - Einkaufstasche mit Geldbörse & Geldbörse gestohlen

Die Einkaufstasche inklusive der Geldbörse einer Seniorin stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 11.04.22 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bernhard-Nigebur-Straße in Uelzen. Die Täter nutzten dabei gegen 12:45 Uhr die Unachtsamkeit der 80-Jährigen. Zwischen 13:30 und 14:30 Uhr stahlen Unbekannte in einem Einkaufsmarkt in der Röbbeler Straße in Bad Bevensen auch die Geldbörse einer 68-Jährigen.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (am besten in verschlossenen Innentaschen) am Körper.

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs - kein Versicherungsschutz mehr

Einen 21-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Abendstunden des 11.04.22 in der Brückenstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Parallel wurden bei dem 21-Jährigen auch Drogen aufgefunden. Da auch der Versicherungsschutz für den Scooter abgelaufen war, erwarten den jungen Mann verschiedene Strafverfahren.

