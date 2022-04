Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede, OT. Alt Garge - Erneuter Einbruch in Kiosk - Mutmaßliche Täter gefasst ++ Wrestedt - Diebstahl aus abgestelltem Verkaufswagen ++ Lüneburg - Brennender Altpapiercontainer ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 08.04.2022

Lüneburg

Bleckede, OT. Alt Garge - Erneuter Einbruch in Kiosk - Mutmaßliche Täter gefasst - Diebesgut sichergestellt

In der Nacht zum 08.04. kam es gegen 01:00 Uhr zu einem erneuten Einbruch in einen Kiosk in der Straße Am Waldbad. Die Eigentümer meldeten der Polizei, dass Unbekannte in den Kiosk eingedrungen waren. Am Einsatzort konnten die Einbrecher nicht mehr festgestellt werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde ein Pkw in unmittelbarer Nähe zum Tatort durch die Polizei kontrolliert. Darin befand sich die 34-jährige Fahrerin, ihr 15-jähriger Sohn und eine weitere männliche Person im Alter von 28 Jahren. Aufgrund einer zuvor durchgegebenen Personenbeschreibung konnte nach kurzer Zeit festgestellt werden, dass es sich bei den drei Personen um die mutmaßlichen Einbrecher handelte. Die Personen standen bereits im Fokus der Ermittlungen, erste Durchsuchungsmaßnahmen standen kurz bevor. Eine Durchsuchung im Verlaufe des Vormittages an den Wohnanschriften führte zum Auffinden von mutmaßlichem Diebesgut. Die weiteren Ermittlungen, auch im Hinblick auf die Taten der letzten Wochen, dauern an.

Lüneburg - Auseinandersetzung in Spielothek

Am Abend des 07.04. kam es gegen 23:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Spielothek Am Berge. Nach ersten Erkenntnissen gerieten ein 32-Jähriger und ein 29-Jähriger in einen Streit. Der 32-Jährige schlug den 29-Jährigen daraufhin und verpasste diesem einen Kopfstoß, sodass das Opfer Nasenbluten erlitt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam es zu weiteren Beleidigungen zwischen den Beteiligten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Brennender Altpapiercontainer - Zeugenhinweise

In der Nacht zum 08.04. gegen 01:00 Uhr wurde ein brennender Altpapiercontainer in der Uelzener Straße gemeldet. Unbekannte setzten diesen vermutlich auf bislang unbekannte Weise in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr Lüneburg wurde der Container gelöscht. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Saaße - Zigarettenautomat aufgebrochen - Bargeld und Tabakwaren entwendet - Hinweise

Unbekannte öffneten in der Nacht zum 08.04. gegen 01:00 Uhr auf bislang unbekannte Weise einen Zigarettenautomaten in der Straße Im Ring. Nach ersten Ermittlungen wurde vermutlich darin befindliches Bargeld und Tabakwaren entwendet. Der genaue Wert des Diebesgutes ist bislang unklar. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise auf Personen oder auch mögliche Fahrzeuge nimmt die Polizei Lüchow Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Fahrer unter Einfluss - Blutentnahme durchgeführt

Am Abend des 07.04. wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Loger Landstraße festgestellt, dass der 39-jährige Fahrer eines Pkw VW unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Zudem legte dieser eine auffällige Fahrweise in Form von "Schlangenlinien" hin. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 0,5 Promille und ein Urintest verlief positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde aus diesem Grund durchgeführt.

Karwitz - Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - Seniorin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 07.04. gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 191 zwischen Pudripp und Karwitz. Die 85-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan geriet aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Hierbei kollidierte die Fahrerin mit einem Baum. Diese wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Es Entstand ein Schaden von gut 3300 Euro.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfallflucht - Flüchtiger Lkw-Fahrer gesucht - Hinweise

Bereits am 04.03. kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ebstorfer Straße. Eine zunächst unbekannte Pkw-Fahrerin kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines entgegenkommenden Lkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Die Pkw-Fahrerin und auch der Lkw-Fahrer flüchteten im Anschluss vom Unfallort. Die 42-jährige Fahrerin des Opel Vectra konnte ermittelt werden, sodass ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen diese eingeleitet wurde. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise zu dem flüchtigen Lkw nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Wrestedt - Diebstahl aus abgestelltem Verkaufswagen - Zeugenhinweise

Zwischen dem 06.04. und dem 07.04. kam es zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Verkaufswagen in der Bahnhofstraße. Unbekannte entwendeten unter anderem darin gelagerte Fleisch- und Wurstwaren im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-987150, entgegen.

