POL-LG: ++ Lüneburg - Versuchter Einbruch in Tankstelle ++ Landkreis Lüchow-Dannenberg - Diverse Anrufe "Falsche Polizeibeamte" ++Bad Bodenteich - Whatsapp-Betrugsmasche "erfolgreich" - Hinweise der Polizei

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 06.04.2022

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb mit Messer erwischt

Am Abend des 05.04. wurde ein 38-jähriger Lüneburger dabei beobachtet, wie er in der Kleinen Bäckerstraße aus einer Auslage Kleidungsstücke entwendete. Durch die alarmierte Polizei konnte festgestellt werden, dass der 38-Jährige bereits in drei weiteren Geschäften Gegenstände entwendete. Zudem führte der Dieb ein Messer mit sich. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Kiosk - Zeugenhinweise

Zwischen dem 01.04. und dem 05.04. brachen Unbekannte in den Kiosk einer Schule im Spillbrunnenweg ein. Gewaltsam öffneten die Täter eine Tür und entwendeten aus de Kiosinneren diverse Getränkedosen. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle kam es in der Nacht zum 06.04. gegen 04:15 Uhr in der Straße Am Grasweg. Unbekannte versuchten vermutlich die Eingangstür einzuschlagen, hierbei wurde ein optischer Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amt Neuhaus - Gartenlaube brennt nieder - Hinweise

Zum Brand einer Gartenlaube kam es am 05.04. gegen 16:40 Uhr in der Sumter Straße. Unbekannte setzten vermutlich eine Gartenlaube auf bisher unbekannte Weise in Brand, sodass diese innerhalb eines Kleingartens niederbrannte. Die Feuerwehren Neuhaus, Dellien und Haar löschten den Brand ab, sodass keine weiteren Objekte beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841 61950, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung einer Heckscheibe - Hinweise

Unbekannte beschädigten am 05.04. zwischen 13:30 Uhr und 15:45 Uhr die Heckscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda in der Bodestraße. Der Sachschaden liegt bei knapp 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Handorf - Einbruch in Kindergarten - Hinweise

In der Nacht vom 05.04. auf den 06.04. kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Hauptstraße. Unbekannte öffneten nach ersten Erkenntnissen gewaltsam ein Fenster. Diebesgut wurde vermutlich nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei gut 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Taschendiebstahl im Supermarkt

Am Vormittag des 05.04. entwendeten Unbekannte zwischen 10:15 Uhr und 10:40 Uhr die Geldbörse einer 66-Jährigen in einem Supermarkt in der Seerauer Straße. Die Geldbörse befand sich in einer umgehängten Handtasche. Der Sachschaden liegt bei gut 200 Euro.

Landkreis Lüchow-Dannenberg - Diverse Anrufe "Falsche Polizeibeamte" - Angerufene reagieren vorbildlich

Im Verlaufe des 05.04. kam es im gesamten Landkreis Lüchow-Dannenberg vermehrt zu Anrufen durch Falsche Polizeibeamte. In der Mittagszeit wurde eine 87-jährige Lüchowerin kontaktiert und ihr suggeriert, dass die Polizei Wertsachen abholen müsse, da sie auf einer Liste von festgenommen Einbrechern stehe. Die 87-Jährige zweifelte an dem vorgetragenen Sachverhalt und beendete das Gespräch vorbildlich ohne Angaben zu machen.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät." Hier einige Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten - Die Polizei lässt sich niemals eine EC-Karte mit PIN aushändigen - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Lüchow - Versuchter Einbruch in Geschäft - Hinweise

In der Nacht zum 06.04. versuchten Unbekannte gegen 03:00 Uhr gewaltsam in ein Geschäft in der Langen Straße einzubrechen. Hierbei wurden sie durch einen Zeugen gestört und flüchteten. An der Tür entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Taschendiebstahl im Supermarkt

Am Vormittag des 05.04. entwendeten Unbekannte eine Geldbörse aus der Handtasche einer 83-Jährigen. Diese befand sich zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Hauenriede. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro.

Bad Bodenteich - Whatsapp-Betrugsmasche "erfolgreich" - Hinweise der Polizei

Im Verlaufe des Vormittages des 05.04. kontaktierte die angebliche Tochter eines 84-Jährigen diesen via Whatsapp. Die angebliche Tochter gab an Geld zu benötigen, sodass der 84-Jährige davon ausging wirklich mit seiner Tochter in Kontakt zu stehen. Dieser tätigte daraufhin zwei Überweisungen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass seine Tochter ihn nicht kontaktiert hatte. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824 965980, entgegen.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Grundsätzliche Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Uelzen - Kettensäge entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 05.04. auf den 06.04. entfernten Unbekannte ein Vorhängeschloss eines Containers an der Hoefftstraße. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten eine Kettensäge und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

