Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede, OT. Alt Garge - Kiosk und Zigarettenautomat aufgebrochen - Hinweise ++ Wustrow - Brand von aufgehäuftem Geäst ++ Uelzen - E-Scooter kontrolliert ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 05.04.2022

Lüneburg

Lüneburg - Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss

Am Nachmittag des 04.04. wurde bei einer Kontrolle im Lüner Damm festgestellt, dass der 52-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes, diesen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führte. Im Rahmen der Kontrolle konnte außerdem festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Lüneburg - Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Nachmittag des 04.04. kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bleckeder Landstraße in Höhe der Einmündung Hohe Luft. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 62-jährige Fahrer eines Pkw VW Passat auf einen vor ihm fahrenden Pkw VW Up! auf. Dieser wurde wiederum auf einen weiteren Pkw Mercedes aufgeschoben, sodass an allen drei Fahrzeugen Sachschaden von gut 6000 Euro entstand. Bei dem Unfall wurde der 26-jährige Fahrer des Pkw VW Up! Leicht verletzt.

Lüneburg - Auseinandersetzung mit dem Ladendetektiv - Verursacher landet in der Zelle

Am Nachmittag des 04.04. kam es in der Grapengießerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und dem Ladendetektiv eines dortigen Geschäftes. Der 27-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen durch diesen im Geschäft angesprochen, da er ein Hausverbot hatte und das Geschäft verlassen sollte. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 27-Jährige dem Ladendetektiv unter anderem ins Gesicht schlug. Weiter bedrohte er diesen. Der 27-Jährige wurde durch die alarmierte Polizei in Gewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bleckede, OT. Alt Garge - Kiosk und Zigarettenautomat aufgebrochen - Hinweise

In der Nacht des 05.04. kam es zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk auf einem Campingplatz Am Waldbad. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe ein und entwendeten unter anderem Kleingeld und Lebensmittel. Zudem wurde ein dort befindlicher Zigarettenautomat mit bisher unbekanntem Werkzeug geöffnet, sodass nach ersten Erkenntnissen einige Zigarettenschachteln entwendet wurden. Das genaue Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Brand von aufgehäuftem Geäst

Am 05.04. gegen 04:00 Uhr bemerkten Beamte der Polizei Lüchow im Bereich des Osterfeuerplatzes Zur Sandkuhle einen Brand von aufgehäuftem Geäst. Ein kurz darauf in der Nähe des Brandortes befindlicher Pkw wurde durch die Beamten kontrolliert. Der 18-jährige Fahrer steht nach ersten Ermittlungen im Verdacht das als Osterfeuer bestimmte Geäst entzündet zu haben. Die alarmierte Feuerwehr Wustrow löschte den Brand, sodass ein in der Nähe stehender Bauwagen unversehrt blieb. Am Brandort wurden Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow , Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - E-Scooter kontrolliert

Am Abend des 04.04. wurde in der Albrecht-Thaer-Straße ein 29-Jähriger auf seinem E-Scooter kontrolliert. Gegen 18:20 Uhr wurde festgestellt, dass dieser den E-Scooter ohne den erforderlichen Versicherungsschutz führte. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige.

Bei einer weiteren Kontrolle eines E-Scooters gegen 00:00 Uhr in der Veerßer Straße wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer diesen unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,4 Promille. Zudem war der E-Scooter nicht versichert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell